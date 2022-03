E' morto Claudio Strologo: addio al carrozziere dirigente del P73

ANCONA - Si è spento all'età di 71 anni Claudio Strologo, titolare della nota Autocarrozzeria Centro Ancona in via Sacco e Vanzetti.

Strologo ha accusato un malore nella notte. Era un uomo molto conosciuto in città, anche per la sua passione sportiva. Per anni è stato sponsor della squadra che portava il suo nome in piazza Pertini ed ha ricoperto il ruolo di dirigente del Pietralacroce 73 calcio a 5. «Il nostro grande abbraccio possa giungere a tutta la famiglia Strologo» fanno sapere con un post commosso dalla squadra.