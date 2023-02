Dramma sul lungomare, crolla a terra durante la passeggiata: morto un 61enne

Malore fatale sul lungomare per un uomo di cui ancora non si conosce il nome. Il fatto è successo sul lungomare di Civitanova Marche, la mattina di domenica 19 febbraio. L'uomo, 61 anni, è morto sul lungomare Sud, all'altezza dei giardini dietro la biblioteca comunale, mentre stava camminando: si è sentito male ed è subito crollato a terra, sotto gli occhi dei passanti. Sul posto 118 ma i soccorsi sono stati inutili: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.