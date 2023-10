Risse e ubriachi molesti, chiuso bar agli Archi: ora rischia lo stop alla licenza

ANCONA - Troppi interventi per risse e persone ubriache, chiuso temporaneamente un bar agli Archi. Il provvedimento della questuraè stato notificato dopo gli ennesimi episodi di cronaca: una rissa con il ferimento di un cittadino straniero e un cliente trovato in strada in coma etilico dopo aver consumato alcolici nel bar. Un'eventuale ulteriore sospensione dell'attività porterebbe alla revoca definitiva della licenza.