«Negroni, Gin lemon e quattro bianchi Maracuja», ma gli alcolici sono per liceali: chiuso bar in centro

ANCONA – Somministrava bevande alcoliche ad alcuni minorenni, la polizia fa chiudere un bar del centro. Il controllo è stato fatto il 5 novembre scorso, dal personale della squadra amministrativa e di sicurezza della divisione Pasi della polizia di Stato e dall’ufficio commercio della polizia locale. Gli agenti hanno trovato tra la clientela dei giovanissimi, anche 16enni, che avrebbero consumando cocktails alcolici senza che nessuno, del locale, si era accertato della loro effettiva età. I ragazzi, tutti liceali, avevano ordinato negroni, gin lemon, quattro bianchi maracuja, long island, a base fortemente alcolica, mentre erano seduti ad un tavolo esterno del locale. Il personale del bar non avrebbe chiesto loro i documenti.

I giovani sono stati riaffidati ai loro genitori, mentre il titolare del locale, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per avere somministrato bevande alcoliche a tre minori infrasedicenni, e multato per quasi mille euro (tre multe da oltre 300 euro l'una) per avere somministrato alcol ad altri tre minori di età tra i sedici e i diciassette anni. «Tenuto conto del forte allarme sociale dei fatti contestati – riporta una nota della questura - che colpiscono una fascia debole, quale quella dei minorenni, protetta in modo particolare dalla legge, nonché della recidiva del comportamento dello stesso titolare, resosi già nel maggio scorso

responsabile della stessa violazione per aver somministrato, in concorso con la propria barista, bevande alcoliche ad alcuni minorenni, il questore ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni». Questa mattina vigili urbani e poliziotti hanno messo i sigilli all’attività commerciale.