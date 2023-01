Casa Rossa, passa la mozione di FdI e M5S: «Il sindaco trovi un alloggio adeguato ai pazienti»

ANCONA - Quattordici utenti del servizio Casa Rossa, ovvero la struttura residenziale riabilitativa, sono stati allocati negli ambulatori dell’ex Crass dopo i danneggiamenti subiti in seguito al terremoto del novembre scorso. Ma da una soluzione impellente e temporanea, causata dall’emergenza sismica, i tempi di permanenza si sono prolungati. Così già a dicembre il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva presentato una mozione specifica sul caso, volta a al ripristino delle funzionalità del servizio per i 14 utenti. In seguito, alla mozione, si è unito anche il gruppo consiliare dei 5 Stelle. All’ultima commissione sull’argomento ha potuto partecipare anche la rappresentante dell’associazione Liberalamente, la quale ha testimoniato il disagio dei ragazzi utenti della Casa Rossa e degli operatori sanitari. «Siamo felici quindi di aver coinvolto l’amministrazione comunale per una rapida risoluzione del problema - si legge nella nota del gruppo FdI -, che è stato al centro dell’interesse anche della Regione, che ha richiesto la partecipazione attiva di tutte le componenti coinvolte». La mozione è passata all’unanimità e prevede che il sindaco, quale autorità sanitaria locale, solleciti la trasmissione dell’esito della perizia quanto alla inagibilità della struttura “Casa Rossa”, e provveda al reperimento di un’idonea struttura nella quale il servizio possa essere ripristinato e pertanto adeguatamente reso anche in via temporanea. Inoltre a a concordare, nell’eventualità insistano sul territorio del Comune di Ancona ed ove siano disponibili e agibili, l’utilizzo di strutture di proprietà comunale affinchè il diritto alla cura dei pazienti, pure in situazione di emergenza, sia reso in una struttura adeguata e conforme alle esigenze terapeutiche.