Perde il portafogli, due ventenni lo trovano: tentano di comprare sigarette e alcol con la prepagata

FABRIANO - Perde il portafogli, una volta rientrato a casa vede sull'app una serie di addebiti a suo nome. Erano due ragazzi che avevano tentato di comprare stecche di sigarette e liquori usando la sua carta prepagata. I due (un 22enne italiano ed un 25enne di origine extracomunitaria) sono stati denunciati per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito.

La vittima, un trentenne fabrianese, aveva deciso di passare una serata in un locale cittadino con i suoi amici. Rientrato a casa a tardissima notte, si era accorto di non avere più

il proprio portafogli. Ritenendo di poterlo avere perso, aveva percorso a ritroso tutta la strada dal locale sino alla propria abitazione. Anche il bar, nel frattempo, aveva

chiuso e non restava altro che rientrare a casa per attendere l’indomani. Al suo risveglio, però, si era accorto che su una app del suo smartphone erano giunte alcune

notifiche di addebiti effettuati qualche ora prima in un bar cittadino, aperto sin dalle primissime ore della giornata. Gli addebiti erano in tutto cinque, tutti di importi inferiori ai 50 euro, limite di spesa fissato dal fabrianese oltre il quale sarebbe stato necessario il pin. La carta prepagata era contenuta all’interno del portafogli scomparso.

L’impianto di videoregistrazione interna del bar aveva ripreso i due ragazzi che si alternavano nell’acquisto di stecche di sigarette e bottiglie di liquori utilizzando, per il pagamento,

proprio la carta prepagata del giovane fabrianese. Avevano però desistito sia perché l’importo residuo della carta era di pochi euro, sia per l’atteggiamento del proprietario del bar che si trovava alla cassa, divenuto sospettoso delle modalità singolari di acquisto e pagamento dei prodotti.