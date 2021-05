Truffe, ricettazione e compravendita illegale di auto: 40enne arrestato

La polizia del Commissariato di Senigallia ha eseguito l'ordine di carcerazione. Era stato condannato a 3 anni di carcere per reati predatori

La polizia di Senigallia ha arrestato un uomo di 40 anni, originario dell'Europa dell'est ma da tempo residente a Senigallia, già condannato in via definitiva a circa tre anni di reclusione per reati predatori.

In più occasioni aveva commesso truffe, compravendite illegali di auto e diversi episodi di ricettazione. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia hanno eseguito il provvedimento di carcerazione i giorni scorsi e ora il 40enne si trova nel carcere di Montacuto.