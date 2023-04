Hashish, guida in stato di ebbrezza e auto che non poteva circolare: multe e segnalazioni

SENIGALLIA - Controlli di Pasqua da parte dei carabinieri. Un diciottenne trovato con uno spinello nei pressi di un locale, segnalato come assuntore di stupefacenti. In una vettura in sosta c'erano 4 ventenni della provincia di Pesaro, trovati con 4 spinelli già confezionati, oltre ad una dose di hashish ed una ulteriore dose da 4 grammi di marijuana. Per loro è scattata la segnalazione amministrativa, con sequestro della droga.

Un 23 enne di Ostra è stato controllato la notte di Pasqua mentre era alla guida della su auto con tasso di 1,30 g/L. È stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Inoltre è stata controllata una auto risultata gravata da fermo fiscale, multa da 1900 euro per il proprietario.