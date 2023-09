Ubriachi alla guida e caos in ospedale. I controlli dei carabinieri in città: scattano denunce e sequestri

Nel corso della settimana appena conclusa la Compagnia Carabinieri di Ancona è intervenuta con una serie di controlli in tutto il territorio.

Nel corso dei controlli è stato fermato un soggetto di nazionalità estera il quale ha esibito una patente contraffatta. I militari hanno proceduto al sequestro e conseguentemente alla denuncia di quest’ultimo. Non mancano anche soggetti scoperti alla guida ubriachi. Tre di loro sono stati sorpresi al volante delle loro vetture in varie zone della città con un tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 g/l e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Sotto il profilo amministrativo sono state elevate sanzioni con la decurtazione complessiva di 100 punti con il contestuale ritiro di ben 5 patenti, 1 veicolo sequestrato ed 1 veicolo sottoposto a fermo, per un importo totale di 4480 euro.

È stato inoltre richiesto il pronto intervento di un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona presso l’Ospedale Umberto I di Torrette a causa di un soggetto che ha creato scompiglio all’interno dello stabile, ma che all’arrivo dell’autoradio si era già allontanato.