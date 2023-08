L'inchiesta coinvolge complessivamente 20 società legate a persone gravate da precedenti giudiziari. Secondo le rcostruzioni, queste ultime hanno amministrato le aziende percependo, indebitamente risorse pubbliche stanziatecon l'emergenza Covid senza però dichiarare il reddito al fisco. Sequestrati i proventi dell' indebita percezione e dell'omesso versamento di IVA. Tramite una società, in particolare, gli indagati avrebbero percepito, nel 2021, contributi COVID pari a circa 50 mila euro ma utilizzati per fini personali.

ANCONA - Si avvalevano di società costituite "ad hoc" per fornire manodopera anche a cantieri navali di Ancona e Taranto. Nel frattempo, dirottavano i ricavi su correnti a Praga eludendo qualunque forma di riscossione accumulata a causa dei debiti con il fisco. L'indagine della Guardia di Finanza di Bologna ha portato al "divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale di responsabile legale o amministratore di qualsiasi ufficio direttivo” a carico di due imprenditori, oltre al sequestro preventivo per un valore di oltre 400 mila euro.

Società "ad arte" per fornire manodopera ai cantieri di Ancona, ma il fisco non sapeva nulla: imprenditori indagati, sequestri per 400mila euro