Tragedia sfiorata a Sirolo, cade da 8 metri di altezza e finisce in un fossato. Salvato con una tavola spinale

SIROLO - Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, per una persone che è scivolata in un fossato mentre si trovava in via San Lorenzo. L'incidente ha richiesto l'intervento della squadra dei vigili del Fuoco di Osimo, affiancata dal personale medico del 118.

Giunti sul luogo, i soccorritori hanno trovato il malcapitato in una posizione critica, dopo essere scivolato per circa 8 metri nel fossato. Utilizzando la tavola spinale, per garantire la stabilità del paziente durante il trasporto, i soccorritori sono riusciti a riportarlo in strada per il successivo trasporto in ospedale. Intervenuta anche la polizia locale.