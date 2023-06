Cade in casa, inizia ad urlare ed attira l'attenzione dei vicini di casa: grazie a loro è salvata

ANCONA - Dovrà ringraziare i suoi vicini un'anziana anconetana che, questa mattina, è caduta mentre si trovava all'interno del suo appartamento di via Buonarroti. La donna è scivolata sul pavimento non riuscendo più ad alzarsi. Le sue urla però hanno allertato i vicini di casa che hanno subito chiamato il 112. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. Quest'ultimi sono riusciti ad entrare in casa ed aprire la porta ai sanitari. La donna è stata caricata in ambulanza e trasportata in buone condizioni di salute all'ospedale regionale di Torrette.