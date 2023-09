ANCONA - Cade a bordo della barca e rimedia un trauma al costato: l'uomo, 51enne che partecipava a una regata partita da Marina Dorica, è stato soccorso in mare dall'idroambulanza della Croce Rossa. Accompagnato al porto turistico, è stato poi accompagnato dalla Croce Gialla al poronto soccorso. Codice di media gravità.

Cade in barca durante la regata: soccorsi in mare aperto per il velista