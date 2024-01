JESI - Con il volto coperto avevano forato gli pneumatici di ben 8 veicoli parcheggiati nei pressi di via Rossini. Il tutto in una notte e senza farsi scoprire dai proprietari. Ora uno di loro, uno jesino con precedenti, è stato identificato e denunciato.

Ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'uomo, insieme al suo complice, era riuscito a forare in rapida successione, utilizzando un oggetto appuntino, gli pneumatici di ben 8 veicoli parcheggiati. Le indagini e la visione delle telecamere hanno permesso ai poliziotti di individuare uno dei due responsabili. L'uomo è stato quindi denunciato per danneggiamento aggravato continuato in concorso mentre sono ancora in corso le ricerche del suo complice.