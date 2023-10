Caduto dal quarto piano a 2 anni, la prima notte del bambino: c'è il nuovo bollettino medico

CIVITANOVA MARCHE- Prognosi riservata e condizioni che rimangono ancora gravi quelle del bimbo di 2 anni, caduto ieri mattina dal quarto piano di un appartamento a Civitanova. Il piccolo ha superato la prima notte, ma le sue condizioni destano ancora preoccupazione.

A ritrovarlo, nel giardino di casa, è stata sua mamma, sotto choc dopo aver visto il corpicino del piccolo disteso a terra. Indagini in corso per ricostruire le cause e la dinamica.