FABRIANO - Si dirige verso le propria autovettura parcheggiata e nota un biglietto tra parabrezza e tergicristallo. Quando lo va a prendere si accorge che qualcuno ci ha disegnato uno scarabocchio e, girando attorno al veicolo, capisce il perchè. Poco prima infatti un altro automobilista aveva inavvertitamente danneggiato la sua auto nel tentativo di fare manovra. Il conducente del secondo mezzo era sceso ed aveva finto di scrivere il proprio numero di cellulare per essere ricontattato dal proprietario dell'auto danneggiata, decidendo poi di fuggire per far perdere le proprie tracce

La vittima ha avvertito la polizia che ha subito avviato le indagini. Per fortuna un uomo aveva assistito all'intera scena ed aveva fotografato la targa del pirata della strada. Quest'ultimo, un 45enne di Fabriano, è stato individuato: per lui è scattata la denuncia ed una sanzione compresa tra i 300 ed i 1200 euro.