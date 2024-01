Controlli, indagini, sanzioni, denunce e prevenzione: il 2023 della polizia in numeri

JESI- Nel corso dell’anno 2023, l’attività complessiva di Polizia coordinata dal dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena ha consentito di conseguire ottimi risultati interessando in maniera trasversale tutti gli ambiti di riferimento: preventivo, investigativo, ordine pubblico, amministrativo, intensificando il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza. Fondamentale e proficua l’attività di prevenzione generale, nell’alveo delle direttive Dipartimentali e della Questura di Ancona: gli equipaggi impiegati nell’azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto del degrado urbano hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città ed in particolare al Parco del Vallato, Piazzale Partigiani, i giardini pubblici di Viale Cavallotti, Piazzale San Savino (luoghi di ritrovo di ragazzi, uomini, donne, anziani), Via Granita, via Setificio, stazione ferroviaria, quartiere San Giuseppe, (aree più a rischio criminalità), senza tralasciare il centro storico. Sono state effettuate identificazioni a campione continuo, perquisizioni, controlli in esercizi commerciali incidendo positivamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini, specie nel contrasto della circolazione dello stupefacente nei luoghi pubblici, sfida costante del Commissariato per evitare in maniera precipua che possa devastare la salute dei più giovani.

IL REPORT

Nel 2023 sono state identificate 7.722 persone e controllati 3.483 veicoli. Le contestazioni al Codice della Strada sono state 34, specie per guida senza patente e mancata copertura assicurativa obbligatoria, con conseguenti sanzioni accessorie di fermo amministrativo, sequestro amministrativo, decurtazione punti patente e ritiro documenti di circolazione). Sono stati deferiti in stato di libertà 154 persone, in particolare sono stati individuati circa 70 autori di truffe, reato particolarmente inviso alla collettività. Quindici le persone deferite in stato di arresto per furti e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I servizi straordinari di controllo del territorio sono stati 20, mentre i servizi antimovida nei locali di intrattenimento dei giovani per frenare l’uso di alcolici sono stati 15. Sedici le perquisizioni effettuate, 25 le ispezioni e il controllo, soprattutto tra i più giovani, per prevenire l’uso di sostanze stupefacenti; 15 le persone segnalate per l’uso di stupefacenti. I controlli alle persone sottoposte a misure cautelari sono stati 910. Sono stati sequestrati 5 coltelli a serramanico e un manganello telescopico in area pubblica. I sequestri di droga sono stati 10 per un totale di 82 grammi tra cannabinoidi, oppiacei e cocaina specie in corrispondenza di parchi pubblici a carico di italiani ed extracomunitari.

I controlli nei parchi pubblici sono stati 47, 140 gli esercizi controllati di cui 20 sanzionati per illeciti amministrativi, con chiusura esercizio per precarie condizioni igieniche-sanitarie e sequestri prodotti congelati. Venticinque gli illeciti amministrativi contestati; quattro le proposte di sospensione della licenza degli esercizi di ritrovo di pregiudicati e nei quali si sono verificati disordini. Due i daspo urbani a carico di extracomunitari al quale è stato vietato l’accesso nell’area dei giardini pubblici dove erano stati sorpresi a spacciare droga. Sei avvisi orali emessi, 11 le proposte di fogli di via con divieto di ritorno, in particolare per dei rumeni dediti ai furti in trasferta ed etnie monadi nullafacenti. Due le proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; 80 le notifiche per provvedimenti, di cui 4 per espulsione con ordine di lasciare il territorio riguardanti extracomunitari. Gli interventi operativi delle volanti sono stati 886, 3.838 i passaporti rilasciati, 356 i rilasci/rinnovi per porto fucili, 4.241 le pratiche in materia di immigrazione, 23 le verifiche a campione din materia di armi e, infine, 7 gli incontri di legalità presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado su tematiche di bullismo, cyberbullismo, droga, guida in stato di ebbrezza, uso distorto social e mafia.