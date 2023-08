Bestemmia troppo e dà fastidio ai clienti del bar, arrivano i carabinieri: denunciato

FABRIANO - Posti di blocco nelle principali vie di accesso alla città e alle frazioni. Carabinieri e polizia locale in azione preventiva contro i furti. Più di venti i mezzi fermati, ma nel servizio di controllo del territorio è stato denunciato un 30enne fabrianese trovato ubriaco in un bar: dava fastidio agli altri clienti e bestemmiava apertamente.

Durante i controlli stradali è stata elevata una contravvenzione a un automobilista del posto per un sorpasso azzardato. I controlli proseguono in questi giorni in vista del Ferragosto.