Un torneo di burraco per aiutare i senzatetto. Ecco come partecipare

ANCONA - Un torneo di burraco per supportare i City Angels, impegnati ad aiutare i senzatetto. È stato organizzato per sabato 15 aprile, al Circolo della Vela, ad Ancona, in via Panoramica 4. Bisognerà iscriversi al costo di 15 euro e il ricavato andrà ai bisognosi. Il gruppo di volontari acquisterà medicine e beni di prima necessità per i poveri che vivono per strada. In palio per i premi del burraco ci saranno dei buoni da spendere in centri estetici, dai parrucchieri, oggettistica e beni materiali che sono stati donati all’associazione per organizzare l’evento. Il torneo inizierà alle 16. Per info e iscrizioni 3204305743.