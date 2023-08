Bimbo si perde durante la fiera, attimi di paura: i passanti allertano i carabinieri

SENIGALLIA- Bambino di sei anni si perde tra le bancarelle della fiera di Sant’Agostino e non riesce più a ritrovare suo padre. Il piccolo è stato notato da alcuni passanti che lo hanno preso in custodia ed hanno allertato immediatamente i carabinieri di Senigallia. I militari si sono portati nei pressi del ponte provvisorio sul Misa ed hanno portato il bambino in caserma. Il padre, non appena contattato, si è precipitato dal figlio riabbracciandolo con immensa gioia. L’uomo, marito di Eleonora Girolimini, la mamma che ha perso la vita nella tragedia della Lanterna azzurra, ha ringraziato di cuore i carabinieri che lo hanno aiutato.