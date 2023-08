Il bambino di 4 anni non si trova, ansia allo stabilimento: arriva la polizia

SENIGALLIA - Il bambino non si trova più, i genitori chiedono aiuto alla Polizia: il piccolo, i soli 4 anni, è stato ritrovato poco dopo nei pressi di uno stabiliment in lungomare Dante Alighieri. E' solo uno degli esiti dei controlli in spiaggia negli ultimi giorni.

Abusivismo

Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale hanno sequestrato oltre 600 articoli tra bracciali, collane, elastici per capelli, bandane, foulard, abiti, occhiali da sole e giocattoli nelle spiagge senigalliesi.