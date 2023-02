Bimbo cade nel burrone, squadre di salvataggio al lavoro

APIRO - Un bambino di 6 anni è caduto in un dirupo ad Apiro per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto Vigili del Fuoco, eliambulanza e soccorso alpino. Avviate le operazioni di salvataggio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava facendo un'escursione insieme alla famiglia quando ha perso l'equilibrio a causa della neve nelle vicinanze della Grotta di San Francesco. Ricerche in corso, i soccorritori stanno definendo la zona d'intervento.

IN AGGIORNAMENTO