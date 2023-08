Bimba di due anni rimane chiusa in auto, arrivano i pompieri per liberarla

OSIMO - Paura in via Fausto Coppi per una bimba di due anni che è rimasta chiusa all’interno di una auto. Era con un genitore quando la vettura, una Ford, si è chiusa e non c’è stato più modo di riaprila. All’interno infatti sembra sia rimasta la chiave. Il genitore era già sceso e le portiere si sono bloccate. È stato chiesto subito aiuto al 112 che ha girato la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri si trovano nella via e stanno provvedendo a riaprire il veicolo senza danneggiarlo. La bimba sta bene ma è impaurita. Fortunatamente non fa caldo quindi non ci sono rischi per lei. L’allarme è stato dato poco prima delle 10.