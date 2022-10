Paura al parco della Cittadella, bambina cade da un gioco e finisce al Salesi

ANCONA - Paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 5, al parco della Cittadella dove una bambina di 10 anni è caduta a terra mentre stava giocando. Per lei è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona. La bimba, sul posto insieme ai genitori, è stata poi trasportata all'ospedale Salesi per via di una frattura esposta ad un polso.