Avvocatessa accoltellata, subito a processo Doriano Trillini. Chiesta una perizia psichiatrica

FILOTTRANO – Andrà subito a processo e ha chiesto di farlo con un rito alternativo condizionato ad una perizia psichiatrica Doriano Trillini, il 60enne che il 30 marzo scorso accoltellò la sua amministratrice di sostegno, una avvocatessa di 34 anni, maceratese ma con studio ad Ancona. La procura ha chiesto per lui il giudizio immediato e il suo legale, Arianna Catena, ha fatto richiesta per il giudizio abbreviato condizionato alla valutazione di uno psichiatra che possa definire se il suo assistito era in grado di intendere e di volere al momento del fatto e se può stare o meno a processo. L'udienza preliminare è stata fissata davanti alla gup Francesca De Palma per il prossimo 30 ottobre. In quella sede si valuterà se disporre la perizia. La donna che l'uomo ferì con più fendenti, perforandole anche un polmone, finì in ospedale ma si salvò. Il 60enne è accusato di tentato omicidio e si trova in una struttura sanitaria protetta. L'aggressione avvenne nella sua abitazione a Cantalupo.

Era pomeriggio e l'avvocatessa si era recata da lui, preoccupata che rispettasse il piano terapeutico che gli era stato prefissato in ospedale, per delle cure che doveva seguire per motivi di salute. Il taxi sanitario lo attendeva sotto casa. Invitò la 34enne a salire un momento e la giovane avvocatessa, assistita legalmente per questa vicenda dallo studio Scaloni, si era lasciata convincere non immaginando minimamente che il suo assistito la colpisse con un coltello da cucina al collo, alla schiena, al torace e alle mani. Per poco è scampata alla morte. L'indagato è difeso dall'avvocato Arianna Catena.