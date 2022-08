Trancia i tergicristalli dell'auto di un cliente, riga la carrozzeria e frantuma lo specchietto: «Avevo fretta di uscire»

ANCONA - Quando è uscito dal ristorante, in cui quotidianamente si reca per fare colazione o pranzare, si è trovato davanti l'auto completamente danneggiata. Poco prima infatti, il figlio del proprietario del locale gli aveva rigato e abbozzato la carrozzeria, frantumato uno specchietto, staccato un altro specchietto e danneggiato i tergicristalli. Ad incastrare il responsabile sono state le telacamere di videosorveglianza, poste nelle vicinanze del ristorante di via Mattei.

Quando i poliziotti gli hanno chiesto il motivo del gesto lui si è giustificato così: «Avevo fretta di uscire dal parcheggio e sono stato preso da un momento d'ira». Per l'uomo, 40 anni e conoscente della vittima, è scattata la denuncia.