Morandi Group sponsor dell'Us Ancona

ANCONA - “L’Impegno del Gruppo Morandi per sostenere l’Us Ancona vuole avere una visione ampia che integri l’attività strettamente sportiva con quella di carattere sociale e culturale”, Andrea Morandi Ceo di Morandi Group, spiega la motivazione per cui la compagine da lui guidata ha deciso di entrare tra gli sponsor dell’Us Ancona.

Il Gruppo Morandi ha quindi sposato l’idea della dirigenza e del presidente del club Tiong “che – riprende Morandi - pur facendo sempre riferimento ai risultati sportivi, hanno deciso di impegnarsi per una valorizzazione complessiva della comunità sportiva e dei giovani, come dimostra il progetto di realizzazione della cittadella. L’Us Ancona guarda a tutto questo, è interessata ad aspetti legati alla città che il nostro Gruppo condivide con grande convinzione ed interesse. Come imprenditori cerchiamo di valorizzare Ancona sotto molteplici punti di vista e sostenere la sua squadra, con il suo progetto di ampio respiro, rientra in questi obiettivi, proprio perché è chiaro ed evidente che l’impegno è quello di far crescere la città nel suo insieme, oltre che la squadra in campo che tutti noi tifiamo. Ci è sembrata, quella del patron Tiong, una partecipazione a 360 gradi, che facciamo anche nostra: costruire una squadra all’altezza e contemporaneamente un progetto ambizioso che possa estendere il concetto di sportività, a partire dai ragazzi. Non a caso abbiamo chiesto che il nostro logo fosse apposto sulle maglie squadra primavera, perché la cultura sportiva dovrebbe attecchire innanzitutto sui giovani che fanno sport e che vanno a scuola, tanto che abbiamo progetti anche in quest’ultimo campo. Il calcio ha una sua funzione sociale rilevante – chiude Morandi - raggiunge milioni di giovani ed è nostro compito anche aiutare a promuovere nella città un concetto di sport che sia sinonimo di crescita personale e collettiva”.