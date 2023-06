Invita gli amici per un caffè poi spariscono tre assegni: condannata badate infedele

ANCONA - Quando era stato in banca per farsi dare l’estratto conto stava quasi per svenire. Dal conto corrente mancavano quasi 8mila euro. «Sono andati giù tre assegni - gli aveva spiegato l’impiegato - controlli il blocchetto». Ma lui, un anziano di 77 anni, era sicuro di non aver fatto nessun assegno. Una volta tornato nella sua abitazione aveva però trovato il blocchetto con effettivamente tre assegni staccati. Era partita una denuncia contro ignoti. Dalle indagini dei carabinieri si era visto chi aveva incassato quei carnet: erano un uomo siciliano di 49 anni e una anconetana di 32 anni. Avevano portato gli assegni in banca e li avevano riscossi. Partendo da loro i militari erano poi arrivati alla badante della coppia di anziani, moglie e marito, una 53enne abruzzese.

La donna doveva occuparsi dell’anziana coppia, residente a Pietralacroce, ma con l'aiuto dei due amici, che aveva invitato a casa per bere un caffè, avrebbe prima rubato gli assegni dalla camera dell’anziano poi li avrebbe fatti incassare dai rispettivi amici per poi dividersi i soldi. Tutti e tre, finiti a processo, sono stati condannati ieri dal giudice Carlo Cimini, Erano difesi dagli avvocati Elena Martini, Cristina Bolognini e Andrea Bordoni. I fatti sono relativi al 19 dicembre del 2018. La badante è stata condannata per furto aggravato ad un anno e 4 mesi, pena sospesa. Il siciliano è stato condannato per ricettazione a 2 anni e 4 mesi ma la pena sarà sospesa solo se se farà lavori di pubblica cilità. L’anconetana ha patteggiato per la ricettazione a suo carico ad 11 mesi e ha risarcito la coppia di anziani per la cifra dell'assegno da lei incassata.