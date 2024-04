Un boato nella notte, bancomat distrutto: banditi in fuga con il bottino

ANCONA – Hanno devastato un bancomat per impossessarsi delle banconote al suo interno, ma la deflagrazione è stato così potente da danneggiare anche la filiale dell’istituto di credito. Gli agenti sono intervenuti nella notte attorno alle 3 presso una banca di via I° maggio, dopo la segnalazione di una violenta esplosione.

Giunti sul posto i poliziotti hanno constatato che l'intero sportello ATM di una banca era stato distrutto, così come la porta a vetri dell'ingresso era andata in frantumi. Danni anche alle parti in cartongesso ed inoltre è risultato compromesso anche l’impianto elettrico. I banditi avevano inoltre piazzato lungo la via alcuni bidoni, allo scopo di sbarrare la strada all’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e non essere così ostacolati durante la fuga.

Le banconote trafugate sono risultate essere solo quelle fuoriuscite dal bancomat squarciato. Sul posto il personale della Polizia Scientifica è intervenuto per effettuare i rilievi del caso, mentre sono già scattate le indagini della polizia per individuare i responsabili.