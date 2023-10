Bambino di 5 anni investito nei pressi di un campo sportivo: atterra l'eliambulanza

Stava giocando nella zona del campo sportivo, all'Aspio, quando un'auto lo ha travolto e sbalzato sull'asfalto. Ad essere investito, questa mattina intorno alle 10, un bambino di 5 anni. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe improvvisamente sbucato da dietro un altro mezzo e per questo l'automobilista non lo avrebbe visto. Il piccolo si trovava in zona insieme ai suoi genitori. Sono stati proprio loro a dare l'allarme e sul posto è atterrata l'eliambulanza. Il medico ha stabilizzato il piccolo e lo ha caricato a bordo di Icaro per il successivo trasporto all'ospedale Salesi con un codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale.