Droga nascosta nel bauletto, arrestato motociclista

CAMERANO - I carabinieri lo fermano per un controllo ma lui, un 23enne Lombardo che lavora ad Osimo, si innervosisce così scatta la perquisizione personale. Addosso era pulito ma i carabinieri gli hanno poi chiesto di aprire anche il bauletto della moto sopra la quale viaggiava. Il giovane prendeva tempo fino a quando i militari gli hanno detto di fare in fretta e aprire. Dentro c’erano due barattoli di vetro con dentro un etto di marijuana. Per il giovane è scattato l’arresto per spaccio. L’operazione è di sabato pomeriggio, lungo la direttissima del Conero, all’altezza di Big Air. Questa mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale, ad Ancona. Il giovane è stato rimesso poi in libertà. La droga è stata sequestrata.