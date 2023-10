Incendio lungo la statale, il fumo invade la strada: traffico in tilt

ARCEVIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9 lungo la Strada Provinciale 360all'altzza di Piticchio per un incendio di sterpaglie. Le fiamme si sono estese per circa 200 metri quadrati. La squadra di Arcevia, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto a spegnere l’incendio che stava creando problemi al traffico a causa del fumo denso che si era alzato. Non si segnalano persone coinvolte.