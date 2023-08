Consegna i gioielli per saldare il debito del nipote, anziana truffata al telefono da un falso operatore delle Poste

ANCONA- Anziana di 75 anni cade nella rete delle truffe telefoniche, interviene la polizia. Ieri pomeriggio la signora è stata contattata da un finto operatore di Poste Italiane per informarla che il nipote si era reso responsabile del mancato saldo di una carta prepagata, 6mila euro, e per questo motivo il figlio era stato trattenuto dalle forze dell’ordine. Al fine di confondere ulteriormente la 75enne, il falso operatore è riuscito a farsi dare il suo numero di cellulare e quello dell’anziano marito. Nel giro di pochi minuti infatti la donna è stata contattata da un altro uomo che si è spacciato per suo nipote. Nel frattempo, mentre la donna era impegnata nella conversazione telefonica con il finto nipote, il marito è stato invitato dal falso operatore di Poste Italiane a presentarsi immediatamente all’ufficio postale più vicino. L’uomo, pronto ad uscire di casa, è stato contattato sul cellulare in modo da non perdere mai i contatti. L’anziana invece ha iniziato a raccogliere gli oggetti di valore per raggiungere i 6mial euro richiesti. Sempre telefonicamente, il finto operatore le ha comunicato l’impossibilità di raggiungere l’abitazione e quindi, che avrebbe mandato un amico fidato. Quest’ultimo poco dopo si è presentato a casa della donna e presi i monili in oro, si è dileguato rapidamente.

Anche nella mattinata di ieri si è verificato un tentativo di truffa ma la vittima insospettiva ha avvisato il Nue. Sempre ieri, gli operatori della Questura sono intervenuti su segnalazione di un uomo che aveva acquistato sul marketplace di Facebook un apparecchio dentale, ma, all’arrivo del corriere nel pacco erano presenti solo calchi in plastica.