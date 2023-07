Tajani e i ministri degli Esteri sbarcano al porto di Numana, accolti dalla Croce Rossa

NUMANA – Dopo Ancona Numana. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i pari ruolo di Slovenia e Croazia sono arrivati attorno alle 13.30 al porto della località turistica, via mare. A dare assistenza hanno trovato l'accoglienza della Croce Rossa di Ancona con un servizio di idroambulanza e il personale specializzato Opsa. Il ministro ha ringraziato la Croce Rossa per l'impegno che dà con i loro servizi garantiti anche in piena estate. Dopo lo sbarco il gruppo ha proseguito l'appuntamento al Comune di Numana salendo a bordo della auto blu.