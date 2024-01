Il giallo di Andreea, trovata una scritta su un’asse di legno del casolare

CASTELPLANIO - C’è una scritta rinvenuta nel casolare dove sabato scorso sono stati trovati resti umani che sarebbero di Andreea Rabciuc. Il condizionale è ancora d’obbligo fino a quando non arriverà l’esito del dna. Lo scritto è stato trovato su un’asse di legno, in prossimità della scala dove era lo scheletro rinvenuto. Sembra un messaggio di addio. Cosa dice? Chi lo ha fatto? È un depistaggio? L’asse è stata portata via dai carabinieri della Scientifica e sarà oggetto di verifiche. Era una scritta pregressa? La scala dove erano le ossa, che indossavano ancora i vestiti, ha alla sua sommità due tavole di legno, servivano da balaustra al piano di sopra, per evitare che qualcuno cadesse di sotto. Sempre lì sarebbe stato trovato un foulard, lungo, utilizzato a mo’ di corda. Ritrovamenti tutti repertati e che giustificano l’ultima ipotesi di reato che la Procura ha iscritto nel registro degli indagati, a carico di Simone Gresti, il fidanzato della 27enne romena scomparsa il 12 marzo del 2022.

Nel video intanto che uno yuotuber di un sito di informazione online, il-Portavoce, girato il 1 aprile nel casolare, scambiato per errore in quello del party dell’ultima sera di Andreea (quello giusto sta ad un chilometro di distanza e la giovane e gli amici avevano passato la notte in una roulotte lì accanto), visto da Anconatoday, non è stata ripresa la stanza incriminata. Dura 32 secondi quello rimasto ancora in rete (il sito ad oggi risulta non più attivo) riprende una scala ma è parallela a quella dei resti, poi si vedono altre stanze prive di mobili e ragnatele alle pareti. Il video è in mano ai carabinieri. Intanto nel casolare è spuntato uno striscione con scritto “Giustizia per Andreea”. Qualcuno ha portato anche fiori e lumini, oltrepassando il nastro bianco e rosso dei sigilli della magistratura. Il casolare infatti è sotto sequestro.