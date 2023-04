Giovane aggredito dal branco in piazza del Papa per una ragazza, individuati e denunciati i responsabili

ANCONA- Sono quattro giovani egiziani, di età compresa tra i 21 e i 33 anni, gli autori dell’aggressione ai danni di un ragazzo italiano avvenuta lo scorso 26 marzo in piazza del Plebiscito. I Poliziotti della Questura dorica li hanno individuati e denunciati a piede libero in quanto ritenuti responsabili di lesione personale aggravata ed in concorso. Quella notte, il giovane di 26 anni è stato aggredito e picchiato dal gruppo di egiziani mentre stava trascorrendo la serata in Piazza del Papa con degli amici. Secondo la ricostruzione dei fatti sarebbe scaturito un diverbio tra uno degli indagati e la vittima per il fantomatico corteggiamento di quest’ultimo alla ragazza dell’egiziano. Il 26enne è stato minacciato di allontanarsi dalla piazza, ma al suo rifiuto è stato prima violentemente spintonato, poi preso a pugni in faccia e gettato a terra. Nel mentre, anche gli altri tre egiziani si sono uniti all’aggressione per dare man forte al loro amico. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette, il 26enne ha riportato un trauma facciale non commotivo e contusione alla mano destra guaribili in 7 giorni. La successiva attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona ha permesso di individuare i giovani responsabili dell’aggressione e di deferirli in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente.