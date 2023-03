«Un gruppo di ragazzi ha picchiato il nostro amico» e in piazza del Papa torna la polizia

ANCONA - «Un gruppo di nordafricani ha picchiato il nostro amico», giallo in piazza del Papa la scorsa notte. A chiamare le volanti sono stati quattro ventenni che hanno raccontato di un'aggressione ai danni di uno di loro. Motivi? Non chiari. I presunti aggressori, però, non erano più in piazza. Il ragazzo in questione, già conosciuto alle forze dell'ordine insieme agli altri tre, non ha avuto bisogno di cure mediche e aveva solo qualche escoriazione alle mani. La polizia, intervenuta con le volanti, sta acquisendo le immagini delle videocamere per cercarre riscontri al racconto ed, eventualmente, risalire ai responsabili.