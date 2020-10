Concorso pilotato a Torrette, Maraldo: «Sconcertati, ma no a processi sommari»

«Abbiamo appreso i fatti dalla stampa: attendiamo di leggere gli atti, poi valuteremo il da farsi. Non facciamo processi sommari, ma certo, se le accuse fossero confermate, sarebbero molto gravi e in quel caso saremmo molto severi».

Così Antonello Maraldo, direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti, a proposito dell’inchiesta della Guardia di Finanza su un presunto concorso pilotato a Torrette, con due medici indagati per aver favorito la fidanzata di uno di loro. «Sapevamo dell’esistenza di un’inchiesta perché nell’estate del 2019 abbiamo ricevuto la visita delle Fiamme Gialle, ma non conoscevamo gli sviluppi - dice Maraldo -. Se confermata, sarebbe una condotta grave, oltre che ingenua: parliamo di un contratto di 6 mesi».

Ma la momento l’Azienda non prenderà provvedimenti, almeno non prima di leggere le carte. «Non sappiamo neppure quale sia il reato contestato: potremmo avviare un provvedimento disciplinare e sospenderlo in attesa del giudizio definitivo, ma è solo un’ipotesi. Quello che proviamo è sconcerto e delusione».