Marciapiedi ed asfalti si rifanno il look, lavori in tutto il capoluogo: come cambia la viabilità ad Ancona

ANCONA - Tra le giornate di giovedì 16 marzo e venerdì 17 marzo cominceranno i lavori di manutenzione e asfaltatura di alcune strade del centro città. I lavori si svolgeranno tra piazza Stamira e via Castelfidardo nel tratto che congiunge la piazza a Corso Garibaldi, in corso Mazzini nel tratto tra Via Marsala e Piazza Cavour e, a seguire, in via Calatafimi, largo Curiel e via Elia nel tratto tra via Calatafimi e largo Curiel. La conclusione di tutte le opere è prevista entro i primi giorni di aprile e gli uffici stanno predisponendo i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività commerciali ambulanti di corso Mazzini.

Domani, mercoledì 15 marzo, avranno inizio invece i lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali in via Di Vittorio e in via Zuccarini. Il transito sarà garantito. Si ricorda inoltre che da oggi, martedì 14 marzo, prendono il via i lavori stradali lungo via XXV Aprile, per la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e bonifiche localizzate su due tratti importanti della via (indicativamente dal civico n. 41 al civico n. 59). Oltre ai divieti di sosta in corrispondenza dei parcheggi, il traffico è gestito mediante senso unico alternato.