Rivuole il denaro prestato, scoppia lite furiosa tra nuora e suocera

ANCONA- Furiosa lite per motivi economici tra nuora e suocera, arriva la Polizia. Ieri pomeriggio intorno alle 18:30, gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione per un litigio in corso tra due donne. Giunti sul posto hanno preso contatti con le due donne, entrambe bengalesi e rispettivamente nuora e suocera. Quest'ultima ha riferito agli operatori di aver avuto una discussione con la moglie del figlio per futili motivi, riconducibili a questioni economiche. Stando al racconto, la nuora avrebbe preteso che le fosse restituito il denaro dato in prestito alla suocera arrivando a strattonarla mentre stava parlando al telefono. A domanda degli operatori la nuora ha negato sia quanto riferito sia di aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti della suocera. I poliziotti, sentite entrambe le parti, hanno accertato che nessuna delle due avesse sul corpo segni riconducibili ad un’aggressione. Entrambe hanno rifiutato l'intervento dei sanitari ed hanno mostrato segni di riconciliazione