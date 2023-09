Ancora un infortunio sul sentiero di Mezzavalle: cade e non riesce a rialzarsi. Sul posto i soccorsi

ANCONA - Altro, ennesimo, infortunio lungo il sentiero che porta alla spiaggia di Mezzavalle. Un uomo di 63 anni è caduto a terra non riuscendo più a rialzarsi. Per lui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato e poi consegnato agli operatori della Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato caricato in ambulanza e poi portato in ospedale per accertamenti.