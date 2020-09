Inferno al porto, distrutta la barca di Claudia Rossi: «Tra le ceneri un pezzo di cuore»

«Tra le ceneri ho lasciato un pezzo di cuore». L’incendio al porto ha divorato anche la Petite Terrible di Claudia Rossi, l’imbarcazione con cui la campionessa anconetana, figlia dell’armatore Alberto Rossi, ha conquistato tre titoli europei nella categoria J/70 e si è fatta conoscere al mondo per il suo talento di velista. La sua adorata 853 era custodita nel capannone della Frittelli Maritime, devastato dalle fiamme. La 27enne ha affidato a Facebook il suo dolore, raccontato in un post straziante.

«Due in punto, suona il telefono. “È esploso tutto, non c’è più niente”. Queste parole rimbombano dentro di me continuamente. Mi alzo, salto in macchina e mi fermo a guardare. Capannoni in fiamme, vigili del fuoco ovunque e tra le ceneri un pezzo di cuore. Eh già, lì dentro c’era una delle cose più importanti della mia vita: la 853. Una barca piombata nella mia vita con un effetto sorpresa da record. Un barca dal valore inestimabile. Con lei è iniziata la storia dei gialli, per molti conosciuti come i Petite. Mi ha fatto nascere la passione per questo sport che ora occupa gran parte della mia vita. Mi ha fatto togliere una marea di soddisfazioni, portandoci per tre volte sul tetto d’Europa. E cosa ancora più importante, mi ha fatto scoprire il vero valore di una squadra. Ora è un mucchio gigante di cenere ed è impossibile trattenere le lacrime di fronte a questo scenario. La sto guardando bruciare ma con lei non se ne andranno mai i bellissimi ricordi di questi anni. Di fronte a questo strazio una vocina è riuscita a darmi conforto dicendomi: “ricordati che Petite sei tu”. E con questa frase ora posso andare a dormire con la speranza che un giorno i gialli torneranno».