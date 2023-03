Reti, barriere e chiodature per una maggiore sicurezza: al via i lavori sulla falesia del Cardeto

ANCONA - Prenderanno il via all'inizio della prossima settimana i lavori di messa in sicurezza della falesia nel tratto della zona del Cardeto.

L’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza pubblica a monte e a valle, in un tratto di falesia di circa 120 metri, che prosegue l’intervento sull'area della Grotta Azzurra, realizzato in precedenza. L'importo complessivo è di 2,6 milioni di euro. I lavori prevedono diverse tipologie di protezione: reti, chiodature, barriere paramassi, a cui si aggiunge un impianto di monitoraggio per controllo, allertamento, oltre che verifica dell’efficacia degli interventi. In concomitanza con l'inizio dell'intervento il dirigente della direzione Lavori pubblici ha emesso una ordinanza di chiusura temporanea del sentiero che da via Panoramica scende alla battigia in prossimità della Grotta Azzurra per consentire i lavori di messa in sicurezza, a partire dalla mezzanotte del 27 marzo 2023 fino alle ore 24 del 15 maggio 2023.