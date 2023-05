Donna cade dalle scale del Comando della Municipale e operaio colto da malore in piazza, scattano i soccorsi

ANCONA- Finisce il turno di lavoro in porto e viene colto da un malore. Un operaio straniero di 45 anni si è sentito male appena uscito dallo scalo dorico. L’uomo è stato soccorso in piazza della Repubblica, davanti al Teatro delle Muse. Sul posto la Croce Gialla e l’automedica che hanno trasportato il paziente all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Altro intervento della Croce Gialla alle Palombare, questa volta per un infortunio. Una donna è caduta accidentalmente dalle scale del Comando della Polizia Municipale. La signora, soccorsa dagli agenti presenti nella struttura, ha riportato una lesione alla gamba ed è stata trasportata con l’ambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio regionale.