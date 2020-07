Ladri scatenati, scappano con oro e Rolex: i residenti scendono in strada armati

Ladri scatenati al Castellano. E i residenti scendono in strada armati, stanchi dei continui raid che si ripetono da tempo. Notte da brividi quella tra lunedì e martedì. Una banda composta da tre uomini incappucciati ha svaligiato due abitazioni e ha tentato di intrufolarsi in altre tre in via del Castellano: i malviventi sono scappati per le campagne con monili d’oro e due orologi Rolex. Hanno continuato a colpire, imperterriti, anche quando è arrivata la polizia per il primo sopralluogo. Madre e figlia stavano dormendo quando i banditi sono entrati nel loro appartamento al terzo piano, dopo essersi arrampicati come acrobati sui balconi e aver forzato la porta-finestra.

«Non abbiamo sentito alcun rumore: si è accorto del furto mio marito quando è tornato dal lavoro», racconta la donna. Erano le 2,30: una in fila all’altra, sul tavolo della cucina, c’erano le scatoline in cui lei custodiva anelli, orecchini e i ricordi di una vita. Sono spariti tutti. Nella stessa notte i ladri hanno svaligiato un'altra abitazione, mentre i proprietari dormivano: hanno rubato soldi e due Rolex, non è chiaro se prima o dopo gli altri tentati furti avvenuti al Castellano.

Hanno provato anche ad entrare a casa di uno dei soci del ristorante “Da Baldì”, che è sceso in strada armato: «Quando mia figlia si è affacciata alla finestra, ha visto tre soggetti incappucciati davanti al garage e ha urlato: io ho preso la pistola e sono uscito, come me altre persone» dice il signor Antonio. La nipote, Martina Fiumicelli, che vive nell'abitazione accanto, racconta così quella notte da paura. «Io e mia madre eravamo ancora sveglie, erano le 2,30. Abbiamo sentito dei rumori, ci siamo affacciate, tutti i residenti erano scesi in strada insieme alla polizia. E’ inquietante che, nonostante tutto, i ladri abbiano continuato a rubare». Un gruppo di studenti universitari li ha visti arrampicarsi, uno sulle spalle dell’altro, fino al piano superiore: gridando, li hanno costretti alla fuga.