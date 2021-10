Azzannata da due mastini napoletani: donna in ospedale

Azzannata alle gambe da due mastini napoletani. E' quanto accaduto sabato pomeriggio in via Thaon De Revel, ad Ancona. Per cause ancora da chiarire i due cani di grossa taglia avrebbero azzannato gli arti inferiori di una donna di 80 anni dopo essere riusciti a scappare dall'area cani. L’anziana, al momento dei fatti, si trovava in strada, in compagnia di un cagnolino che teneva al guinzaglio.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto si è precipitata l'equipe della Croce Gialla di Ancona. I volontari hanno tamponato la profonda ferita al polpaccio destro e, una volta stabilizzate le condizioni di salute, la donna è stata trasportata in codice giallo avanzato al pronto soccorso di Torrette dove gli sono stati applicati i punti di sutura.