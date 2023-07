Rimane bloccato per un'ora in ascensore ed accusa un malore

ANCONA - Resta bloccato in ascensore per circa un'ora ed accusa un malore. Disavventura ieri sera per un anconetano residente in via dell'Artigianato. L'uomo, 38 anni, a causa di un guasto è rimasto all'interno dell'ascensore senza la possibilità di uscire autonomamente. Per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118.

Il 38enne anconetano, una volta liberato, è stato assistito dall'equipaggio della Croce Rossa di Ancona ed ha rifiutato il trasporto in ospedale.