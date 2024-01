Vento forte e mareggiate: scatta l'allerta meteo a Senigallia

SENIGALLIA - La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso il messaggio un'allerta meteo per vento e mareggiate valido per tutta la giornata di domani sabato 20 gennaio 2024.

Per la giornata di domani infatti sono attesi venti nord-orientali con raffiche fino a vento forte o burrasca. Le precipitazioni interesseranno la prima parte della giornata e saranno a carattere di piovasco o breve rovescio. Qua tutte le info: https://allertameteo.regione.marche.it/homepage/.