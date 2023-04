Niente vetri e zanzariere per proteggere il cibo, maxi multa per il negoziante

ANCONA - Nel negozio non c'era il cartello con l'orario di apertura e chiusura. Gli alimenti sfusi non erano protetti da zanzariere e vetrate. Per il commerciante del Piano è scattata la multa di 5mila euro. L' irregolarità è stata riscontrata dalla polizia, nell'ambito dei controlli dell'operazione "Alto impatto" coordinata dal Questore di Ancona Cesare Capocasa su indicazione del Prefetto.