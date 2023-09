La città piange Alessandra Mammoli, l'imprenditrice non ce l'ha fatta: è morta a 56 anni

OSIMO - Per il suo spirito imprenditoriale aveva ricevuto anche la civica benemerenza nel 2018. Un male se l'è portata via a soli 56 anni. Osimo piange Alessandra Mammoli, ex titolare della Fondipress, ditta specializzata in produzione di componenti per motori elettrici. Aveva ereditato l'azienda da papà Emanuele. Nel 2022 la scelta di vendere e di dedicarsi alla famiglia dopo una vita di sacrifici. E' morta giovedì, dopo settimane di lotta contro un male. Lascia il marito Ernesto e due figlie. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 alla chiesa di San Biagio.